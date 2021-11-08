Рашкин заявил, что готов явиться к следователю из-за инцидента с лосем

Депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин заявил, что готов явиться к следователю для установления истины по делу о его задержании с тушей лося. Об этом он написал в письме председателю СК России Александру Бастрыкину, сообщает РИА Новости.

В целях обеспечения установления истины по делу, скорейшего завершения расследования готов явиться к соответствующему следователю по его вызову вместе с моим адвокатом для дачи необходимых объяснений, участвовать в иных следственных действиях, — говорится в тексте письма.

Рашкин добавил, что также написал письмо на имя спикера Госдумы Вячеслава Володина и проинформировал его о своём обращении в СК, приложив копию своего заявления. По словам депутата, он готов внести ясность в ситуацию, поскольку это событие обрело множество домыслов и догадок, высказанных журналистами, политиками и государственными деятелями.

Рашкина задержали в Саратовской области ночью 29 октября. Предположительно, он был пьян, а в багажнике автомобиля, которым он управлял, обнаружили мёртвого лося.

Предполагается, что на охоту выезжали две машины, одна из которых смогла скрыться с ружьями. Также не исключена версия, что депутат выбросил оружие в лесу.

Уголовное дело о незаконной охоте в Саратовской области было передано из полиции в региональное управление СКР. Следователи начали проверку на предмет причастности Рашкина к произошедшему.