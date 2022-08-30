В Волгограде россиянин на самокате сбил насмерть пенсионера

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Волгограде мужчина, ехавший на электросамокате, сбил пенсионера. От полученной травмы тот скончался. СКР возбудил уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности (ч. 1 ст. 109 УК РФ).

Инцидент произошел в ночное время 27 августа на Астраханском мосту. Двигаясь по пешеходной дорожке на электросамокате, 35-летний мужчина по невнимательности наехал на шедшего навстречу 75-летнего пенсионера. Тот упал, ударившись головой об асфальт.

В результате наезда потерпевший с полученными травмами был госпитализирован в медицинское учреждение, где, несмотря на оказание помощи, скончался, — говорится в сообщении регионального управления СКР.

Ранее сообщалось, что россияне направили в Общественную палату (ОП) свои предложения о том, как снизить число ДТП с электросамокатами. Многие из них сошлись во мнении, что самокаты не должны двигаться со скоростью более 25 км в час. Также граждане попросили прописать приоритет пешехода перед электросамокатами на тротуарах и зебрах.