Россияне предложили способы, как снизить количество ДТП с электросамокатами

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Россияне направили в Общественную палату (ОП) свои предложения о поправках к правилам дорожного движения, многие из них сошлись во мнении, что электросамокаты не должны двигаться со скоростью более 25 км в час. Вместе с этим граждане попросили не вводить ограничения на максимально переносимый вес и мощность двигателя, рассказал «Парламентской газете» зампред комиссии ОП по безопасности и взаимодействию с ОНК Александр Холодов.

Комментаторы в основном сошлись во мнениях, что нельзя позволить разгоняться такой технике больше 25 километров в час — это опасно и для тех, кто ею управляет, и для окружающих. А вот ограничения по весу и мощности двигателя люди просили не вводить, отмечая, что самокаты могут быть рассчитаны на разный вес того, кто ими управляет, и соответственно, быть более тяжелыми и мощными, — пишет издание.

Помимо этого, россияне попросили разрешить водителям средств индивидуальной мобильности (СИМ) передвигаться по проезжей части недалеко от бордюра. При этом человек должен снять наушники, установить зеркала заднего вида на свое средство и надеть шлем. Также россияне попросили прописать приоритет пешехода перед электросамокатами на тротуарах и зебрах.

При обгоне человека на мопеде, велосипеде или ином СИМ необходимо соблюдать дистанцию между обгоняемым и обгоняющим в 1,5 метра, а при невозможности ее соблюдения — снизить скорость и дождаться условий, позволяющих совершить обгон, — гласит текст одного из предложений.

Ранее начальник Научного центра безопасности дорожного движения МВД России Дмитрий Митрошин рассказал: в МВД заявили, что были бы не против включить курс пользования электросамокатами в школьную программу. Однако существует нюанс: для введения подобного курса необходимо найти дополнительное время в школьном расписании, а сделать это довольно непросто.