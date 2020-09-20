В Великих Луках нашли две плантации конопли у наркополицейского

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В ходе расследования дела, возбуждённого в отношении замначальника отдела по контролю за оборотом наркотиков ОМВД России по городу Великие Луки, у него обнаружили две плантации конопли.

Следователи совместно с оперативниками обнаружили вторую плантацию конопли, к которой имел отношение фигурант уголовного дела, — цитирует ТАСС сообщение пресс-службы управления СК РФ по Псковской области.

Более того, в ходе единовременно проведённых 10 обысков у лиц, имеющих отношение к делу, были обнаружены и изъяты имеющие значение для следствия предметы и документы.

Отмечается, что наркополицейского подозревают в превышении должностных полномочий и организации незаконного приобретения и хранения наркотиков.

Как писал NEWS.ru, в Ростове-на-Дону задержали полицейского, который, предположительно, торговал наркотиками на рабочем месте. Мужчина работал участковым уполномоченным.