Дайджест главных, значимых и резонансных региональных событий.

Башкирия

Беременная жительница Башкирии уже несколько месяцев не может выехать из ОАЭ на родину, пишет mkset.ru . Она и её муж гражданин Пакистана не могут получить нужные документы, при этом девушка на седьмом месяце беременности. Она беспокоится, что в ситуации с коронавирусом рожать ей придётся в чужой стране, где страховка не покрывает даже визиты к гинекологу, не говоря уже и о родах.

Ставропольский край

Учредители распустили Родительский комитет Ставрополья, пишет newstracker.ru . Организация, просуществовавшая около 10 лет, называла своей задачей «защиту традиционной семьи, материнства и детства». Сейчас один из сооснователей планирует открыть новое общество с подобными целями - «Родительское Собрание».

Нижегородская область

72 сестры Свято-Троицкого Серафимо-Дивеевского монастыря продолжают проходить лечение от коронавируса, пишет newsnn.ru . В монастыре разгорелся очаг заражения сразу после службы на Вербное воскресенье - тогда, несмотря на запреты, в монастыре собралось более ста прихожан.

Серафимо-Дивеевский женский монастырь/vk.com

Омская область

Губернатор Омской области Александр Бурков поручил региональному министерству энергетики и ЖКК пересмотреть размеры взносов за капремонт. Глава региона считает, что они стали сильно ниже рыночной стоимости работ, сообщает gorod55.ru . Предложено изменить систему расчёта стоимости ремонта и жилых домов, и социальных объектов.

Волгоградская область

Волгоградский предприниматель задолжал сотрудникам полмиллиона рублей зарплаты, пишет портал novostivolgograda.ru . Уголовное дело о невыплате заработной платы возбуждено в отношении волгоградского коммерсанта, чья фирма занимается изготовлением металлических труб и строительством нежилых зданий. Следователи считают, что бизнесмен намеренно оставлял своих сотрудников без денег. Как установили следователи, финансовых проблем у организации не было

Татарстан

В Татарстане сотрудника МЧС и судью задержали в лесу с наркотиками. Как сообщает inkazan.ru , в момент задержания мировой судья Ново-Савиновского района Казани Айдар Хадиуллин и сотрудник МЧС Фархад Сафиуллин забирали около 80 свертков с запрещённым веществом из тайника. К совершению преступления их могли подтолкнуть тяга к азартным играм и финансовые проблемы из-за долгов.

Приморский край

В Приморском крае специалисты центра «Амурский тигр» поймали тигрёнка, который несколько недель бродил около посёлка и выходил к дороге. Как пишет vostokmedia.com , у животного есть определённые проблемы с питанием и присутствует средняя форма истощения. В настоящее время тигрёнок содержится в небольшом карантинном вольере в центре реабилитации.

Dalibor Gluck/CTK/Global Look Press

Ростовская область