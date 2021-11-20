В Свердловской области заболеваемость COVID-19 снизилась в 120 раз

Темпы прироста заболеваемости коронавирусом в Свердловской области снизились более чем в 120 раз за три недели. Это связано с введением обязательной вакцинации, QR-кодов и рядом других ограничительных мер, заявил главный санитарный врач региона Дмитрий Козловских, передаёт РИА Новости. Роспотребнадзор продолжает следить за ситуацией. По данным регионального оперштаба, на утро 22 ноября всего в Свердловской области зафиксировано 172 738 случаев заражения, среди них 8 129 летальных исходов.

По словам главного санитарного врача, новая волна заболеваемости коронавирусом в регионе фиксируется с 29 сентября. Он отметил, что до 1 ноября показатель ежедневно прирастал почти на 2%.

Затем за прошедший период мы видим снижение темпов прироста. За прошедшие три недели темпы прироста заболеваемости снизились более, чем в 120 раз, — сказал Козловских.

Он добавил, что в Роспотребнадзоре продолжают отслеживать ситуацию. По мнению главного санитарного врача, снижение темпов произошло благодаря введению QR-кодов, обязательной вакцинации и других антиковидных ограничений.

Три постановления было выпущено — 1 октября, 14 октября и последняя редакция 28 октября. Это всё в комплексе нам даёт следующую картину, — резюмировал Козловских.

Ранее владельцы 81 заведения общепита, а также представители Ассоциации кулинаров и рестораторов написали коллективное письмо губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву с просьбой отменить QR-коды и снять ограничение времени работы предприятий с 23:00 до 06:00.

По их мнению, общепит не оказывает существенного влияния на уровень заболеваемости, если судить по официальным темпам прироста COVID-19 после введения «чистых зон». Сами же ограничения противоречат друг другу и дискредитируют вакцинацию. При этом рестораторы заявили, что сфера общепита потеряла 50% выручки после введения QR-кодов.