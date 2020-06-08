В Свердловской области смягчают меры по COVID-19

Указ об отмене в регионе некоторых ограничений, которые были введены из-за пандемии коронавируса, подписал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.
Я принял решение разрешить работу магазинам с отдельным входом площадью до 400 квадратных метров и подписал соответствующий указ, — написал Куйвашев в Instagram.
Как
Куйвашев отметил, что через неделю, в зависимости от динамики заболеваемости, он примет решение о других послаблениях или продлит ограничения.
Как писал NEWS.ru, работодатели в Москве сами будут определять, какие сотрудники должны и дальше работать в удалённом режиме, а какие могут приезжать в офис. Об этом заявила пресс-секретарь мэра и правительства столицы Гульнара Пенькова.
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