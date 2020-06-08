В Свердловской области смягчают меры по COVID-19

https://static.news.ru/photo/6c7232c2-a9c3-11ea-bb71-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Указ об отмене в регионе некоторых ограничений, которые были введены из-за пандемии коронавируса, подписал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

Я принял решение разрешить работу магазинам с отдельным входом площадью до 400 квадратных метров и подписал соответствующий указ, — написал Куйвашев в Instagram.

Как передаёт RNS, он пояснил, что возобновить работу разрешили только организациям, которые смогут обеспечить безопасность сотрудников и покупателей. Имеется и ряд условий. Так, в магазинах не должно быть очередей, все должны быть в масках, пользоваться антисептиками и дезинфицировать помещения.

Куйвашев отметил, что через неделю, в зависимости от динамики заболеваемости, он примет решение о других послаблениях или продлит ограничения.

Как писал NEWS.ru, работодатели в Москве сами будут определять, какие сотрудники должны и дальше работать в удалённом режиме, а какие могут приезжать в офис. Об этом заявила пресс-секретарь мэра и правительства столицы Гульнара Пенькова.