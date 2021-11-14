В Свердловской области нашли замену уволившимся начальникам полиции

Уволившимся начальникам отделов полиции в Екатеринбурге и Свердловской области нашли замену. Об этом пишет «МК-Урал». Как ранее сообщали СМИ, покинуть свои должности они решили из-за низких зарплат и высоких нагрузок. В то же время в региональном главке МВД сообщили, что все они ушли на пенсию.

Место ушедшего на пенсию по выслуге лет начальника отдела № 10 Екатеринбурга Андрея Казанцева занял подполковник Дмитрий Афанаскин, ранее работавший заместителем начальника отдела по общественной безопасности. В отделе полиции № 12 Алексея Мартыненко сменил Александр Горин, руководивший отделом № 3. МО МВД «Сысертский» в Свердловской области вместо Александра Глущенко возглавил Александр Зеленин.

В конце октября стало известно, что только в Екатеринбурге увольняются сразу четыре начальника отделов полиции. Помимо Казанцева и Мартыненко, свои должности покинули Дмитрий Шишмаков (ОП № 14) и Аркадий Ситников (ОП № 4).

Как заявил изданию E1.ru начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, все они ушли по собственному желанию на заслуженный отдых, «без какого-либо криминала».

По словам источника в правоохранительных органах, полицейские в Екатеринбурге и области массово увольняются из-за высокой нагрузки и недостаточной зарплаты. По его словам, за 50–70 тысяч рублей в Екатеринбурге можно найти работу и без лишней нервотрёпки.

Ранее сообщалось, что в Еврейской автономной области уволилось 26 сотрудников скорой помощи, 13 из которых — медперсонал. Восемь фельдшеров и пять медсестёр из бригад приняли такое решение из-за требования вакцинироваться. Оставшаяся часть работников из этого списка — уборщицы и водители. Позднее несколько сотрудников скорой из числа решивших уволиться, записались на прививки.