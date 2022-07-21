В Сочи задержали местного жителя за секс под пальмой

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Сочи задержали 40-летнего мужчину за секс под пальмой. Telegram-канал SHOT уточнил, что в отношении местного жителя курортного города составили протокол о местном хулиганстве. В скором времени судья назначит штраф. При этом вторую фигурантку административного дела так и не нашли.

За секс под пальмой в Сочи задержан 40-летний местный житель. Протокол о мелком хулиганстве составлен, суд скоро назначит штраф. Где женская половина административного дела, пока неизвестно, — сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что полиция Сочи начала проверку после появления в соцсетях видео, на котором двое туристов занимаются любовью на SUP-доске в нескольких метрах от пляжа. Их могут привлечь к ответственности за мелкое хулиганство, что грозит штрафом в сумме до 1000 рублей или арестом на срок до 15 суток.

В Telegram-канале SHOT уточнили, что полицейские так и не нашли героев ролика, занимавшихся любовью на сапборде.