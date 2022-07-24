В Сочи река вышла из берегов из-за дождя Уровень воды в реке Бзугу в Сочи достиг неблагоприятных отметок из-за сильных дождей

Уровень воды в реке Бзугу в Сочи поднялся до опасной отметки из-за проливного дождя, сообщает пресс-служба администрации города, передает РИА Новости. На данный момент в городе действует штормовое предупреждение по непогоде. Из-за ливней были подтоплены 23 придомовые территории, 5 жилых домов. Спасатели и специалисты продолжают ликвидировать последствия.

На реке Бзугу среагировал датчик — вода достигла неблагоприятной отметки. На место прибыли глава района и спасатели, — указывается в сообщении.

Сообщалось, что в результате залпового ливня в Сочи, погиб один человек.

Ливень обрушился на Сочи вечером 23 июля. За час там выпало 55 миллиметров осадков, наблюдались колебания воды на реках. Власти сообщили о подтоплении участков дорог, придомовых территорий, первых этажей зданий. В связи с непогодой в Сочи было отключено электричество.