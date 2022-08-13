В Симферополе отец с ребенком на плечах прокатился на самокате по дороге

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Отец с ребенком на плечах выехал на проезжую часть в Симферополе, видео опубликовал Telegram-канал URA.RU. Мужчина на самокате двигается по правой полосе дороги, его вокруг объезжают машины.

Россияне направили в Общественную палату (ОП) свои предложения о поправках к правилам дорожного движения, многие из них сошлись во мнении, что электросамокаты не должны двигаться со скоростью более 25 км в час. Вместе с этим граждане попросили не вводить ограничения на максимально переносимый вес и мощность двигателя.

За 2021 год в результате ДТП с участием электросамокатов погибло 20 россиян, сообщил начальник ФКУ «НЦ БДД МВД России» Дмитрий Митрошин на комиссии совета по правам человека «Правовое регулирование эксплуатации средств индивидуальной мобильности». По его сведениям, 704 человека получили различные травмы.