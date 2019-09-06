https://static.news.ru/photo/79c6c838-d0b2-11e9-8050-fa163e074e61_660.jpg Фото: Александр Кряжев/РИА Новости

Департамент информации губернатора и правительства Архангельской области предупредили компетентные органы о потенциально опасных объектах на берегу Белого моря после взрыва на военном полигоне под Северодвинском.

Минобороны, Росатом, Росгидромет и региональное управление Роспотребнадзора получили информацию об опасных объектах. При этом местные власти утверждают, что угрозы для жизни и здоровья людей в районе села Нёнокса нет, передаёт РБК .

Инцидент произошёл на военном полигоне под Северодвинском 8 августа во время испытания ракеты с радиоизотопным источником питания. По данным Минобороны, погибли два человека, а Росатом объявил о пяти умерших сотрудниках госкорпорации и троих госпитализированных.

Как писал News.ru, глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что радиационных рисков для здоровья населения Северодвинска нет, и призвала с осторожностью относиться к исследованиям уровня радиации, которые проводят неспециалисты.