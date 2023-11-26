В Севастополе 27 ноября объявили нерабочим днем Развожаев: соцработники освобождаются от работы 27 ноября из-за непогоды в Крыму

Фото: t.me/razvozhaev

Михаил Развожаев

В Севастополе работники школ и других социальных учреждений 27 ноября освобождаются от работы в связи с плохими погодными условиями, заявил в Telegram-канале губернатор Михаил Развожаев. Он добавил, что данная мера не распространяется на медицинские учреждения и оперативные службы.

Завтрашний день в Севастополе объявлен нерабочим для работников учреждений социальной сферы, детских садов, школ, учреждений допобразования и спорта; за исключением медицинских учреждений и оперативных служб. Работодателям и вузам рекомендовано принять аналогичное решение в отношении своих студентов и работников, — написал чиновник.

Губернатор отметил, что для тех родителей, которые должны будут выйти на рабочее место, организуют дежурные группы. Развожаев также предупредил, что могут быть перебои в работе общественного транспорта. Сейчас все коммунальные службы работают в усиленном режиме, резюмировал он.

Ранее советник главы Крыма Олег Крючков сообщил, что жителей Евпатории начали эвакуировать из домов, которые затопило во время шторма. Подтопления произошли со стороны моря из-за ураганного ветра.

Глава республики Сергей Асенов также объявил о создании оперативного штаба в связи с непогодой. По его словам, все службы приведены в состояние повышенной готовности.