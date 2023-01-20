В селе Карабаново Белгородской области начался пожар после обстрела

Фото: t.me/vvgladkov

В селе Карабаново Белгородской области в результате обстрела начался пожар, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков. По предварительным данным, никто не пострадал, на место выехали оперативные службы.

В настоящий момент идет обстрел села Карабаново Валуйского городского округа. По предварительным данным, никто не пострадал. Снаряд попал в жилой дом, из-за чего начался пожар, — сказано в сообщении.

Ранее в области до 4 февраля продлили так называемый желтый уровень террористической опасности. Накануне белгородский губернатор заявил, что область трижды за сутки попала под обстрел ВСУ. Отмечается, что утром ВСУ нанесли удар сразу по нескольким селам в районе Шебекинского городского округа в Белгородской области. Впоследствии под удар попало село Долгое в Валуйском городском округе. В третий раз целью стал Белгородский район, жертв и пострадавших нет.

До этого белгородский губернатор рассказал, что в результате обстрела окраин Шебекино были повреждены линии электропередачи. Гладков добавил, что абонентов начали переводить на резервные линии. 15 января Гладков сообщал об обстреле рынка под Белгородом. По его словам, в результате никто не пострадал.