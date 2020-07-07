В Саратовской области у 60% новых больных COVID-19 выявлена пневмония

https://static.news.ru/photo/477291b2-c041-11ea-a4e8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Больше 60% новых пациентов с коронавирусной инфекцией в Саратовской области болеют пневмонией. Общее число заражённых COVID-19 увеличилось в регионе до 7135.

По клиническому течению болезни распределение среди вновь выявленных следующее: с пневмонией — 59, с признаками ОРВИ — 28, с бессимптомным течением — восемь, — заявили в оперативном штабе.

Всего за прошедшие сутки в регионе зарегистрировано 95 новых случаев коронавирусной инфекции. Среди заболевших было выявлено 11 контактных лиц, неустановленный источник заражения у 83 человек, один человек прибыл с другой территории, у него выявлены признаки ОРВИ.

47 случаев коронавируса было выявлено в Саратове, 14 — в Энгельсском районе, шесть — в Ершовском, по четыре — в Балаковском и Александрово-Гайском, три — в Вольском, по два — в Дергачёвском, Красноармейском, Пугачёвском и Советском. Также в девяти районах области было выявлено по одному случаю заболевания. Среди новых заболевших двое детей.

Всего в области излечились 3881 человек, в том числе 108 за последние сутки. Общее число лабораторных исследований на коронавирус достигло 190 987, за последние сутки — 2065.

NEWS.ru писал, что в России появилась система отслеживания контактов больных коронавирусной инфекцией. Данные о номере мобильного телефона заболевшего будут предоставлены Минздравом, а специальные алгоритмы будут составлять список людей, которые за последние две недели контактировали с больным.

По данным на 7 июля, число подтвержденных случаев COVID-19 в РФ за сутки выросло на 6368. За всё время в стране зарегистрировано 694 230 случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах. Наибольшее число случаев COVID-19 за сутки зарегистрировано в Москве — 629.