https://static.news.ru/photo/38b92864-e907-11e9-89d4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Запрет на строительство зданий выше десяти этажей вступил в силу в Саратовской области. Об этом сообщили в правительстве региона.

Ограничения распространяются на объекты жилого, социального, общественного, религиозного, а также производственного назначения.

Вместе с тем предусмотрены и исключения. Превышать этажность можно, если здание возводится в целях комплексного развития территории. С такой инициативой могут выступить как правообладатели недвижимости, так и муниципальные власти.

Отступить от правил можно при строительстве жилья эконом-класса, в ходе завершения строительства домов обманутых дольщиков и для реализации инвестпроектов в границах зон перспективного развития жилой застройки.

Ранее News.ru писал, что в Москве по программе реновации одновременно возводят 125 домов общей площадью порядка 1,4 млн квадратных метров. С 2021 года предполагается сдавать в эксплуатацию не менее миллиона квадратных метров жилья для переселенцев.