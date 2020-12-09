В Санкт-Петербурге подготовят новые меры поддержки для ресторанов

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Власти Санкт-Петербурга разработают дополнительные меры поддержки ресторанов и баров, которые могут пострадать из-за ограничений работ общепита в новогодние праздники. Об этом рассказал первый заместитель председателя комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Петербурга Александр Ситов.

У нас в рамках первой волны разработаны достаточно широкие пакеты мер поддержки и на региональном уровне, и на федеральном. Мы сейчас обсуждаем дополнительные меры поддержки, потому что сейчас эти часы закрытия еще не наступили. У нас есть время, и мы решения собираемся принимать, — рассказал Ситов в эфире Первого канала.

Ранее в Санкт-Петербурге была ограничена работа заведений общепита. С 30 декабря по 3 января их работа будет приостановлена. С 25 по 29 декабря и с 4 по 10 января рестораны и кафе не смогут принимать посетителей с 19:00 до 06:00.

Впоследствии более 40 заведений создали так называемую «Карту сопротивления». Участниками проекта стали рестораны и другие места отдыха, которые выступают против запрета на работу во время новогодних праздников. Их владельцы утверждают, что намерены продолжать функционировать в обычном режиме, в противном случае они вынуждены будут закрыться из-за финансовых трудностей.

Как писал NEWS.ru, губернатор региона Александр Беглов не исключил введения в городе полного локдауна. Он призвал жителей соблюдать необходимые правила, чтобы не допустить в новогодние праздники «марафон передачи коронавируса», после которого тысячи жителей города оказались бы в больнице с COVID-19.

Всего в Санкт-Петербурге выявлено 159 389 заболевших (+3761 за последние сутки), излечились 89 890 человек (+1921), скончались 6030 (+83), сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.