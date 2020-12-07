Беглов не исключил введения полного локдауна в Петербурге

https://static.news.ru/photo/901ffc16-38a4-11eb-a476-fa163e074e61_660.jpg Фото: Valya Egorshin/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил, что город близок к полному локдауну.

Для Петербурга наступило время, когда совсем немного отделяет нас от полного локдауна. Борьба с эпидемией — это взаимная ответственность, — заявил глава города в еженедельном радиообращении.

Он призвал жителей соблюдать необходимые правила, чтобы не допустить в новогодние праздники «марафон передачи коронавируса», который бы обернулся для тысячи горожан госпитализацией. Беглов подчеркнул, что врачи работают на пределе эффективности, а поликлиники на максимальной мощности.

До Нового года нам есть, куда госпитализировать тяжёлых пациентов с ковидом. Дальше — «красная черта», за которой отмена плановой медицинской помощи в стационарах и перевод всех клиник на инфекционный режим, — отметил губернатор.

За прошедшие сутки в России зафиксировали 28 142 новых случая коронавирусной инфекции, излечились 18 850 пациентов, скончались 457 человек. Всего с начала пандемии вирус подхватили 2 488 912 россиян, излечились 1 956 588, умерли 43 597 человек.

Наибольшее число умерших за последние сутки было зарегистрировано в Москве (76 человек), Подмосковье (31 человек), Санкт-Петербурге (31 человек), Воронежской и Ростовской областях (по 21 человеку), Ульяновской области (21 человек) и Пермском крае (19 человек).

Как писал NEWS.ru, глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что ситуация с COVID-19 в России остаётся напряжённой. В значительной степени она определяется заболеваемостью в Москве и Санкт-Петербурге.