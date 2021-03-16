В Самаре школьник ударил одноклассника ножом

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В самарской школе между учениками произошёл конфликт. Один из них ударил одноклассника ножом, сообщает пресс-служба СУ СК по региону.

Инцидент произошёл во время ссоры 11-летних мальчиков в одной из школ Октябрьского района. Пострадавший получил удар ножом в область лопатки и был госпитализирован. На данный момент здоровью пострадавшего ребёнка ничего не угрожает.

Советским межрайонным следственным отделом города Самары <...> возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, — говорится в сообщении.

Должностных лиц школы подозревают в халатности. Прокуратурой проводится проверка соблюдения требований законодательства о защите жизни и здоровья детей, ведомство взяло ход расследования на контроль. Дети из благополучных семей.

Как писал NEWS.ru, 7 марта в квартире дома по улице Кошурникова в Дзержинском районе Новосибирска было обнаружено тело девушки 2004 года рождения с 15 ножевыми ранениями. В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий было установлено лицо, причастное к совершению данного преступления. Им оказался 19-летний сожитель девушки, сообщили в региональном управлении Следственного комитета России. Парень попытался сбежать в Кемерово, но там его нашли и задержали.