Регионы

В Самаре начали проверять информацию о невыплатах сотрудникам скорой помощи

16:25, 26 мая 2020
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Пресс-служба прокуратуры Самарской области сообщила о начале проверок в регионе. Причиной стали жалобы сотрудников скорой помощи города Тольятти о невыплатах надбавок за работу с больными коронавирусом.

Прокуратура Самарской области организовала проверку о возможном нарушении прав медицинских работников тольяттинской станции скорой помощи. В ходе проверочных мероприятий будет дана правовая оценка действиям ответственных должностных лиц, при наличии оснований незамедлительно будут приняты меры реагирования, — отмечается в документе.

Письмо к федеральным и региональным властям было опубликовано в социальных сетях. Его написали диспетчеры станции. Авторы обращения также пожаловались на отсутствие средств защиты.

NEWS.ru информировал ранее, что врача из Витебска вызвали в прокуратуру за пост о ситуации с коронавирусом.

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