В Самаре начали проверять информацию о невыплатах сотрудникам скорой помощи

https://static.news.ru/photo/0fde7b50-9f56-11ea-8ca5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Пресс-служба прокуратуры Самарской области сообщила о начале проверок в регионе. Причиной стали жалобы сотрудников скорой помощи города Тольятти о невыплатах надбавок за работу с больными коронавирусом.

Прокуратура Самарской области организовала проверку о возможном нарушении прав медицинских работников тольяттинской станции скорой помощи. В ходе проверочных мероприятий будет дана правовая оценка действиям ответственных должностных лиц, при наличии оснований незамедлительно будут приняты меры реагирования, — отмечается в документе.

Письмо к федеральным и региональным властям было опубликовано в социальных сетях. Его написали диспетчеры станции. Авторы обращения также пожаловались на отсутствие средств защиты.

NEWS.ru информировал ранее, что врача из Витебска вызвали в прокуратуру за пост о ситуации с коронавирусом.