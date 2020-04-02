Врача из Витебска вызвали в прокуратуру за пост о ситуации с коронавирусом

Врач из Витебска публично заявила, что ситуация с коронавирусом в городе начала выходить из-под контроля, после чего получила повестку с требованием явиться в прокуратуру.
В посте в социальной сети Наталья Ларионова написала, что в скором времени медики перестанут справляться с наплывом больных. Женщина отметила, что многие врачи госпитализированы с воспалением лёгких, а цифры, которые подают во Всемирную организацию здравоохранения, являются «абсолютно мифическими».
В разговоре с журналистами портала TUT.BY Ларионова
Мои показания записали на видео и письменно, — отметила медик.
Как писал NEWS.ru, первая смерть от коронавирусной инфекции в Белоруссии была зарегистрирована в Витебске. Там умер заслуженный артист республики Виктор Дашкевич.
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