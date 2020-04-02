Врача из Витебска вызвали в прокуратуру за пост о ситуации с коронавирусом

https://static.news.ru/photo/dec11426-74c9-11ea-8380-fa163e074e61_660.jpg Фото: Генеральная прокуратура Республики Беларусь/facebook.com

Врач из Витебска публично заявила, что ситуация с коронавирусом в городе начала выходить из-под контроля, после чего получила повестку с требованием явиться в прокуратуру.

В посте в социальной сети Наталья Ларионова написала, что в скором времени медики перестанут справляться с наплывом больных. Женщина отметила, что многие врачи госпитализированы с воспалением лёгких, а цифры, которые подают во Всемирную организацию здравоохранения, являются «абсолютно мифическими».

В разговоре с журналистами портала TUT.BY Ларионова рассказала , что получила повестку из-за проверки достоверности опубликованной ей информации. По словам врача, в прокуратуре с ней общались «очень вежливо, достойно».

Мои показания записали на видео и письменно, — отметила медик.

Как писал NEWS.ru, первая смерть от коронавирусной инфекции в Белоруссии была зарегистрирована в Витебске. Там умер заслуженный артист республики Виктор Дашкевич.