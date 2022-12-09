В Рязани взорвался газ в двухэтажном жилом доме

Фото: Денис Бочаров/NEWS.ru

В центре Рязани в двухэтажном жилом доме взорвался газ, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС. По данным ведомства, возгорания после взрыва не произошло. Разрушенными оказались перегородки между первым и вторым этажом. Количество пострадавших сейчас неизвестно.

В 17:33 поступило сообщение о частичном обрушении перекрытия в двухэтажном доме на улице Пушкина города Рязани. По предварительной информации произошло частичное обрушение межкомнатной перегородки и перекрытия между первым и вторым этажом. Дом жилой, двухэтажный, четырехподъездный. Загорания нет. На месте работают 7 единиц техники, 19 человек. Информация по пострадавшим уточняется, — говорится в сообщении.

Как рассказали в прокуратуре Рязанской области, в доме произошел взрыв газовоздушной смеси в газовой колонке. Это и привело к обрушению межкомнатных перегородок и перекрытий между первым и вторым этажом. По факту произошедшего проводится проверка.

Эту информацию подтвердил и губернатор Рязанской области Павел Малков. В своем Telegram-канале он сообщил, что в результате происшествия пострадали два человека, они были госпитализированы. Сам чиновник продолжает находиться на месте взрыва.

Сегодня около 17:40 произошло обрушение части двухэтажного жилого дома на улице Пушкина. В настоящее время известно о двух пострадавших, они направлены в БСМП. По предварительным данным причина происшествия – детонация бытового газа. Информация уточняется. Нахожусь на месте происшествия, — написал Малков.

Представители МЧС заявили в беседе с ТАСС, что спасателям удалось вытащить из-под завалов двух человек. Работы по спасению жителей продолжаются.

Как утверждают авторы Telegram-канала Mash, в доме взорвался самогонный аппарат. По их словам, один из двух пострадавших варил самогон в доме, другой же находился в соседней комнате. В публикации говорится, что оба человек получили тяжелые ожоги, а у одного из них диагностирована черепно-мозговая травма и сотрясение мозга. По данным Mash, сейчас за их борятся врачи в местной больнице.

Ранее председатель Союза жилищных организаций Москвы Константин Крохин заявил, что десятки взрывов газа происходят в России ежегодно потому, что в стране отсутствует газовый надзор. Он уточнил, что эта обязанность возложена на коммерческие организации, в результате чего возникают проблемы конфликта интересов и экономии на безопасности. Эксперт призвал создать федеральный жилищный надзор, который в том числе будет осуществлять контроль над безопасностью газоснабжения.