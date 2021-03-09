В Ростехнадзоре назвали возможную причину аварии на трубопроводе в ХМАО

https://static.news.ru/photo/557aaae8-80de-11eb-ab97-96000091f725_660.jpg Фото: Андрей Виль/ТАСС

В качестве одной из возможных причин аварии на подводном трубопроводе «Сибуртюменьгаза» в Ханты-Мансийском автономном округе (Югре) рассматриваются дефекты соединений. Об этом заявили в Ростехнадзоре.

В ведомстве также отметили, что к аварии могли привести потеря металла в результате внешней и/или внутренней коррозии и эрозии, изменение линейных нагрузок на трубопровод или же внешние повреждения, источником которых могла стать окружающая среда.

Фактическая причина будет определена по итогам работы комиссии по техническому расследованию аварии Северо-Уральского управления Ростехнадзора, — говорится в сообщении на сайте ведомства.

6 марта в ХМАО в пойме реки Обь произошёл разлив нефтепродуктов и возник пожар, который был полностью ликвидирован только вечером 8-го. По имеющимся данным, повреждённый участок трубопровода отключён, площадь горения составила одну тысячу квадратных метров. В результате инцидента пострадал один человек. У него ожоги лица и спины.

В компании сообщили, что рисков для населения и окружающей среды нет. Проводится утилизация остатков углеводородов.

Как писал NEWS.ru, в администрации Сургута предположили, что возгорание могла вызвать искра снегохода, на котором передвигались рыбаки. Также власти рекомендовали гражданам в ближайшее время отказаться от рыбалки на Оби и не выходить на лёд реки.