В российском регионе ввели режим ЧС из-за чумы свиней SHOT: в приморском селе Григорьевка ввели режим ЧС из-за африканской чумы свиней

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В Михайловском районе Приморского края введен локальный режим ЧС из-за очага африканской чумы свиней, сообщает Telegram-канал SHOT. Массовое заражение животных выявлено на свинокомплексе «Русагро», расположенном в селе Григорьевка.

По данным канала, чума обнаружена у 38 000 свиней. Заболевших животных перевели в отдельное помещение, в дальнейшем они будут забиты и сожжены.

В конце октября в Хохольском районе Воронежской области был введен карантин по африканской чуме свиней. В Управлении ветеринарии региона пояснили, что в районе обнаружен инфицированный объект, а не очаг, зараженных животных там нет. До этого карантин уже действовал еще в трех районах области.

В начале октября вирус африканской чумы свиней обнаружили в сосисках «Баварские», продававшихся в одном из магазинов Элисты. В пресс-службе Управления ветеринарии Калмыкии уточнили, что продукт был произведен на мясоперерабатывающем предприятии во Владимирской области. Торговая точка, принадлежащая одной из федеральных сетей, в соответствии с указом главы республики Бату Хасикова была закрыта на карантин.