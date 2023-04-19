В российском регионе ответили на идею продлить майские праздники В администрации Адыгеи заявили, что не будут продлевать майские праздники в 2023 году

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Руководство Адыгеи не планирует продлевать майские праздники в 2023 году, рассказали NEWS.ru в администрации губернатора республики. Ранее вице-спикер Госдумы от партии «Новые люди» Владислав Даванков направил губернаторам обращения с просьбой сделать дни 2–5 мая 2023 года нерабочими.

У нас такой информации нет. Скорее всего, майские праздники мы продлевать не будем, — сообщил собеседник портала.

В начале апреля депутат Госдумы от партии «Новые люди» Георгий Арапов заявил, что длинные майские праздники, которые вводили в Адыгее в тестовом режиме в прошлом году, дали положительный результат. Парламентарий, ставший одним из соавторов законопроекта о выходных с 1 по 9 мая, высказал мнение, что такую практику нужно распространить по всей стране. По его мнению, практика разорванных выходных не оправдала себя, поэтому каникулы в мае следует объединить.

Даванков также сообщил, что партия «Новые люди» внесла в нижнюю палату законопроект о длинных выходных с 1 по 9 мая ежегодно. По его словам, «очень мало толку» от того, что россияне в мае уезжают на дачу на три дня, потом приезжают и затем снова возвращаются на дачу.