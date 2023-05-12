В Приморском крае пилот МИ-2 исчез после жесткой посадки

Вертолет Ми-2 совершил аварийную посадку в Приморском крае, оборвав при этом линии электропередачи станции «Транснефть», пишет Telegram-канал Baza. Пилот исчез после инцидента.

Сотрудники «Транснефть» обнаружили неисправность в линиях электропередачи 9 мая. Из-за удаленного расположения места происшествия, они смогли добраться до него лишь через два дня. На месте был обнаружен заброшенный вертолет Ми-2.

Из-за видимых повреждений вертолета можно предположить, что он совершил жесткую посадку и повредил провода хвостовой частью. Пилот не был обнаружен на месте происшествия.

По данным полиции, вертолет принадлежит частной охранной компании, а его пилотом является 64-летний житель Владивостока Виктор Г. Однако его местонахождение пока не удалось установить — он отсутствует по месту регистрации и не отвечает на звонки. Поиски пилота продолжаются уже третий день. Есть вероятность, что он пошел на поиски помощи и заблудился.

Ранее аварийную посадку в районе горы Топхан Кемеровской области совершилчастный вертолет Ми-8. В результате происшествия погиб один человек, еще один получил серьезные травмы. Всего на борту летательного средства находились 10 человек.