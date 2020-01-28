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Башкирия
Чиновников Уфы на совещании отчитали за любовь к смартфонам, пишет mkset.ru. Первому заместителю главы администрации Салавату Хусаинову не понравилось, что чиновники не отрывают взгляды от своих телефонов во время заседания. «Если приходить на оперативное совещание и безотрывно смотреть на телефоны, то можно, наверное, совсем не приходить», — заметил он.
Ставропольский край
Банда на Ставрополье нелегально ввозила гастарбайтеров в Россию, пишет newstracker.ru. Они проставляли в национальных паспортах трудовых мигрантов поддельные штампы с датой въезда в Россию и составляли фиктивные миграционные карты. Суд приговорил членов банды к 1 году и 7 месяцам в колонии общего режима.
Нижегородская область
В Нижнем Новгороде не устраняют прорыв трубы с кипятком из-за отсутствия собственника. Как пишет newsnn.ru, на протяжении трех дней на съезде Даниила Хармса протекает труба с горячей водой. Инцидент произошел при повороте на ул. Нижне-Печерская. Поскольку домов там нет, пока неясно чье же оборудование проложено.
Типичный Нижний Новгород/vk.com
Омская область
В Омске управляющие компании будут штрафовать за сосульки на крышах домов. Как сообщает gorod55.ru, из-за недавнего потепления на карнизах и крышах домов образовалась наледь и сосульки. Только за январь 2020 года было составлено 23 административных протокола по факту несвоевременной очистки снега на крышах.
Волгоградская область
Под Волгоградом сельхозфирма задолжала более полумиллиона своим работникам, пишет портал novostivolgograda.ru. К концу 2019 года предприятие не погасило задолженность по зарплате 23 своим работникам на общую сумму свыше 500 тысяч рублей. Выявив это нарушение, прокуратура Старополтавского района в адрес руководителя юридического лица внесла представление.
Татарстан
Горящий казанский трамвай напечатали на сувенирных кружках. Как отмечает издание inkazan.ru, творческое объединение «Пыхтящий Билли» выпустило сувенирную продукцию с объятым пламенем трехсекционным транспортом и надписью «Казанский трамвай — разогреет твой чай». Трамваи в Казани горят довольно часто — в последний раз это произошло 22 января. Всего в 2019 году было зафиксировано как минимум три случая пожара в новом общественном транспорте.
Приморский край
Школьница из Шкотовского района Приморья попросила губернатора края спасти лебедей, которые по какой-то причине не улетели на юг, а остались зимовать в устье реки Суходол в селе Речица. Как сообщает vostokmedia.com, Олег Кожемяко успокоил девочку и отметил, что инспекторы охотнадзора кормят птиц и следят за их состоянием.
pixabay.com
Ростовская область
В Ростове-на-Дону мужчина пять лет притворялся инвалидом, чтобы получать выплаты от государства. Как сообщает rostovgazeta.ru, справка об инвалидности, направленная в территориальное отделение Пенсионного фонда, была получена незаконно. Размер ущерба превысил 800 тысяч рублей.