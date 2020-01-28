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Башкирия

Чиновников Уфы на совещании отчитали за любовь к смартфонам, пишет mkset.ru . Первому заместителю главы администрации Салавату Хусаинову не понравилось, что чиновники не отрывают взгляды от своих телефонов во время заседания. «Если приходить на оперативное совещание и безотрывно смотреть на телефоны, то можно, наверное, совсем не приходить», — заметил он.

Ставропольский край

Банда на Ставрополье нелегально ввозила гастарбайтеров в Россию, пишет newstracker.ru . Они проставляли в национальных паспортах трудовых мигрантов поддельные штампы с датой въезда в Россию и составляли фиктивные миграционные карты. Суд приговорил членов банды к 1 году и 7 месяцам в колонии общего режима.

Нижегородская область

В Нижнем Новгороде не устраняют прорыв трубы с кипятком из-за отсутствия собственника. Как пишет newsnn.ru , на протяжении трех дней на съезде Даниила Хармса протекает труба с горячей водой. Инцидент произошел при повороте на ул. Нижне-Печерская. Поскольку домов там нет, пока неясно чье же оборудование проложено.

Типичный Нижний Новгород/vk.com

Омская область

В Омске управляющие компании будут штрафовать за сосульки на крышах домов. Как сообщает gorod55.ru , из-за недавнего потепления на карнизах и крышах домов образовалась наледь и сосульки. Только за январь 2020 года было составлено 23 административных протокола по факту несвоевременной очистки снега на крышах.

Волгоградская область

Под Волгоградом сельхозфирма задолжала более полумиллиона своим работникам, пишет портал novostivolgograda.ru . К концу 2019 года предприятие не погасило задолженность по зарплате 23 своим работникам на общую сумму свыше 500 тысяч рублей. Выявив это нарушение, прокуратура Старополтавского района в адрес руководителя юридического лица внесла представление.

Татарстан

Горящий казанский трамвай напечатали на сувенирных кружках. Как отмечает издание inkazan.ru , творческое объединение «Пыхтящий Билли» выпустило сувенирную продукцию с объятым пламенем трехсекционным транспортом и надписью «Казанский трамвай — разогреет твой чай». Трамваи в Казани горят довольно часто — в последний раз это произошло 22 января. Всего в 2019 году было зафиксировано как минимум три случая пожара в новом общественном транспорте.

Приморский край

Школьница из Шкотовского района Приморья попросила губернатора края спасти лебедей, которые по какой-то причине не улетели на юг, а остались зимовать в устье реки Суходол в селе Речица. Как сообщает vostokmedia.com , Олег Кожемяко успокоил девочку и отметил, что инспекторы охотнадзора кормят птиц и следят за их состоянием.

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Ростовская область