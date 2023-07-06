В Подмосковье обнаружили труп крупного инвестора, экс-чиновника Минстроя «МК»: в Подмосковье обнаружили труп крупного инвестора, экс-чиновника Минстроя Андрея Белюченко

Фото: minstroyrf.gov.ru

Андрей Белюченко

Тело крупного инвестора и экс-чиновника Минстроя Андрея Белюченко обнаружили в Красногорском городском округе Подмосковья, сообщила газета «Московский комсомолец». Тело обнаружила его дочь в частном доме, причина смерти чиновника пока неизвестна.

Как отмечает газета, инвестор, по предварительным данным, находился в доме один, на его лбу были обнаружены ссадины и следы крови. Полиция не исключает версию несчастного случая.

Сообщается, что несколько лет назад Белюченко занимал должность директора департамента градостроительной деятельности и архитектуры Минстроя, затем стал заместителем гендиректора НИЦ «Строительство». Кроме того, он занимал руководящие должности в различных инвестиционно-строительных компаниях.

Ранее житель Гатчины Ленинградской области обнаружил в своей квартире труп человека, на котором начали появляться гнилостные изменения. Найдя труп, местный житель сразу же обратился в полицию. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело. В рамках экспертизы установили, что погибшему мужчине было 39 лет. По предварительной информации, он умер, получив перелом лобной кости, верхней челюсти, а также ребер и носа.