Житель Ленобласти обнаружил гниющий труп в своей квартире В Ленобласти мужчина обнаружил гниющий труп в своей квартире

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Гатчине Ленинградской области мужчина обнаружил труп человека в своей квартире. Источник в правоохранительных органах сообщил «МК в Ленобласти», что на теле погибшего уже начали появляться гнилостные изменения. Найдя труп, местный житель сразу же обратился в полицию.

Как уточняет издание, об обнаруженном теле мужчина сообщил правоохранителям 2 июля. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело.

В рамках экспертизы установили, что погибшему мужчине было 39 лет. По предварительной информации, он умер, получив перелом лобной кости, верхней челюсти, а также ребер и носа.

Житель города Сертолово в Ленобласти ранее во время прогулки с собакой нашел пакет с человеческой головой и другими частями тела. По его словам, к мешку его привел питомец. Мужчина, увидев тлевший пакет, решил его потушить, чтобы не загорелась трава. В этот момент ему под ноги выкатилась обгоревшая голова.

Петербурженка в апреле нашла на пороге своего дачного домика в СНТ «Лесное-3» в Колпино мумифицированное тело женщины в возрасте 45–50 лет. Женщина вернулась на участок после зимнего перерыва. Рядом с трупом лежали телефон и 3400 рублей. Труп пролежал на веранде всю зиму.