В Петербурге помоют более 100 памятников

https://static.news.ru/photo/6b710c6c-9f2e-11ea-b8af-fa163e074e61_660.jpg Фото: Петр Ковалев/ТАСС

В Санкт-Петербурге в этом году запланировали промыть более 100 памятников и мемориальных досок. Музейные сотрудники предварительно оценивают их сохранность и, если состояние позволяет, вносят в план.

В плане промыть более 80 объектов, в составе которых находятся более 100 памятников, а также 40 мемориальных досок, — рассказала «Невским новостям» заведующая службой по уходу и содержанию памятников музея городской скульптуры Екатерина Макеева.

Она подчеркнула, что в рамках подготовки ко Дню Победы уже промыты 33 памятника, ко Дню города — ещё семь объектов. Часть памятников, по её словам, моется к определённым датам, остальные — согласно плану.

Как писал NEWS.ru, на территории Черноголовки в Московской области неизвестный мужчина осквернил мемориал Великой Отечественной войны. Действия вандала были запечатлены на камеру наружного наблюдения, видеозапись попала в Сеть. На кадрах видно, как мужчина сначала сломал стоящий рядом со скульптурой венок в виде звезды. После этого он начал топтать цветы, лежащие на мемориале. В настоящее время вандала разыскивают сотрудники полиции.