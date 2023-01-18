В Петербурге неизвестные похитили шеф-повара и надругались над ним

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В Санкт-Петербурге шестеро неизвестных 15 января похитили уроженца Таджикистана, которого посадили в машину на проспекте Стачек и увезли на автомойку, где подвергли сексуальному насилию и ограбили. Мигранта, который работает шеф-поваром в одном из ресторанов, отпустили только на следующее утро. Преступников разыскивает полиция, пишут «Невские Новости» со ссылкой на правоохранительные органы.

В машину к малознакомым людям он сел добровольно, после чего ему стали угрожать расправой и обмотали голову футболкой. Злоумышленники забрали у жертвы 50 000 рублей, айфон, национальный паспорт и рюкзак, — сообщает издание.

Злоумышленники отпустили свою жертву уже утром 16 января. Обидчики снова надели ему на лицо футболку и отвезли на проспект Просвещения, где высадили из машины и скрылись.

Ранее в Петроградском районе Петербурга жильцы одного из домов обнаружили в своем подъезде полусгнивший труп. О страшной находке сообщили в полицию 13 января. Тело пролежало под лестницей так долго, что по прибытии на место правоохранители не смогли определить даже примерный возраст и пол погибшего. Там же, поодаль от останков неизвестного, обнаружили мобильный телефон марки Fly. Причину смерти установят в морге.