В Петербурге нашли 19-летнего армянина, которого ждут плац или арест В Санкт-Петербурге нашли 19-летнего уклониста из Армении

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сотрудники ДПС задержали 19-летнего гражданина Армении, уклоняющегося в Санкт-Петербурге от военной службы на родине, пишет «Фонтанка». По данным издания, в мае 2022 года молодого человека объявили в международный розыск: его обвиняют по статье «Уклонение от прохождения срочной военной службы, тренировочных сборов или мобилизации», за что на территории республики его могут отправить в тюрьму на срок до двух лет.

Как пишет портал, представители правоохранительных органов отправили письмо о поимке уклониста в Армению — позже оттуда пришло подтверждение. В издании добавили, что молодого человека не стали задерживать. Полицейские провели с ним беседу, а после отпустили под обязательство о явке. Судя по информации из соцсетей, в Санкт-Петербурге армянин планировал получить высшее образование.

Ранее сотрудники Госпогранслужбы Украины задержали троих мужчин, пытавшихся сбежать за границу от мобилизации. Один из них для конспирации выдавал себя за женщину, но перехитрить пограничников ему не удалось.

До этого подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что жителей Украины, уехавших из страны после начала спецоперации, будут депортировать и призывать в ряды ВСУ. По его словам, украинские власти уже начали работу в этом направлении. Он добавил, что юридически Киев имеет право мобилизовать граждан, уехавших за рубеж, соответствующие законы приняты.