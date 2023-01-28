Украинские пограничники задержали притворившегося женщиной уклониста

Фото: Serhii Hudakukrinform/Keystone Press Agency/Global Look Press

Государственная пограничная служба Украины

Сотрудники госпогранслужбы Украины задержали троих мужчин, пытавшихся сбежать за границу от мобилизации, сообщается на сайте ведомства. Один из них для конспирации выдавал себя за женщину, но провести пограничников ему не удалось.

Один из мужчин пытался изображать из себя женщину, однако в конце концов признался в обмане, — говорится в сообщении.

На беглецов составлены административные протоколы по статье о попытке незаконного пересечения государственной границы Украины. Поскольку все они являются военнообязанными далее ими будет заниматься военкомат.

Ранее подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что жителей Украины, уехавших из страны после начала спецоперации, будут депортировать и призывать в ряды ВСУ. По его словам, украинские власти уже начали работу в этом направлении. Он добавил, что юридически Киев имеет право мобилизовать граждан, уехавших за рубеж, соответствующие законы приняты.

В ноябре прошлого года СБУ сообщила о задержании членов группировки, которая вывозила уклонистов от военной службы в Россию и страны Евросоюза. По информации ведомства, маршруты перевозчиков пролегали через Сумскую и Запорожскую области, а также через Крым. Из Запорожья уклонистов переправляли по Крымскому мосту на полуостров. Цена вопроса составляла от $2,5 до $8 тысяч с клиента.