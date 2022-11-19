СБУ сообщила о задержании группировки, вывозившей уклонистов в Россию

Фото: СБУ

На Украине задержали шестерых членов группировки, которая вывозила уклонистов от военной службы в армии в Россию и страны Евросоюза, сообщили в Telegram-канале СБУ. По информации ведомства, маршруты перевозчиков пролегали через Сумскую и Запорожскую область, а также через Крым. Из Запорожья уклонистов переправляли по Крымскому мосту на полуостров. Цена вопроса составляла от $2,5 до $8 тысяч с клиента.

В ходе следственно-оперативных действий в нескольких областях Украины нейтрализована межрегиональная преступная группировка, организовавшая нелегальные «трафики». Для этого наладили контакт с кадровым сотрудником пограничного подразделения ФСБ, — сказано в сообщении.

С помощью сотрудника российских спецслужб нелегальные перевозчики осуществляли беспрепятственный «проход» украинцев через границу РФ. Для общения с сотрудником ФСБ использовались анонимные мессенджеры.

Сотрудники СБУ задокументировали факт преступных действий, в том числе передачу злоумышленникам денег за скрытый вывоз в Евросоюз. Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей, — говорится в отчете ведомства.

Ранее глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров заявил, что нынешние наказания для уклонистов от военной службы недостаточно серьезные. Он предложил взыскивать с них штраф в размере половины общей суммы, которую государство тратило на них в течение жизни. Он также призвал следом принудительно отправлять уклонистов на фронт.