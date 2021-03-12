В Петербурге на два месяца закроют проезд под «мостом глупости»

https://static.news.ru/photo/49a6717c-832f-11eb-82eb-96000091f725_660.jpg Фото: FoolsBridge/twitter.com

В Санкт-Петербурге в период с 13 марта по 15 мая будет закрыть проезд под мостом через реку Кузьминка, который в народе называют «мостом глупости» из-за периодически застревающих под грузовых автомобилей.

Проезд закрывается в целях восстановления фрагмента моста над улицей Труда. После ремонтных работ будет проведено дополнительное освидетельствование балок и принято решение о дальнейшем запрете проезда под переправой.

После этого власти Петербурга намерены провести ремонт самой улицы, чтобы увеличить высоту проезда под мостом до четырёх с половиной метров. Сроки этих работ пока не определены, сообщает «Фонтанка».

«Мост глупости» был построен несколько лет назад. Проблема в том, что вместо нормативных пяти метров высота под ним составляет три метра. По этой причине там застревают самые разные автомобили. Были даже туристические автобусы. Но самые частые жертвы — фургоны марки «Газель».

Как писал NEWS.ru, место постоянных аварий стало настолько легендарным, что у «моста глупости» появились страницы в соцсетях, где ведётся подсчёт происшествиям. В середине января под мостом застряла «юбилейная» — двухсотая — «Газель».