В Петербурге две девочки ушли гулять и пропали

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В Петербурге ищут двух девочек восьми и девяти лет, которые ушли гулять и пропали в Пушкинском районе. Об этом сообщила пресс-служба ГУМВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

Семнадцатого февраля... в правоохранительные органы Пушкинского района Санкт-Петербурга поступили заявления об исчезновении двух школьниц... которые находились в гостях у первой девочки в доме 25 по Красносельскому шоссе, после вышли гулять и не выходят на связь, — говорится в сообщении.

Первой девочке на вид восемь лет, её рост — 130 сантиметров, телосложение худощавое, одета в розовую куртку и шапку, черные джинсы, черные сапоги. Второй девочке на вид девять лет, она такого же роста, что и подруга, волосы светлые, одета в синюю куртку и серую шапку с помпоном.

Полиция просит всех граждан, которые обладают какой-то информацией о местонахождении школьниц сообщить её.

Как писал NEWS.ru, в телефоне 10-летней девочки, которая покончила с собой в Санкт-Петербурге, нашли картинки с изображением способа самоубийства, который она выбрала для себя.

По словам матери девочки, ребёнок по непонятным причинам вышел из дома без верхней одежды около 04:30 утра. Родители, заметив пропажу дочери, отправились на её поиски, оказавшиеся безуспешными.

Спустя некоторое время прохожий нашёл тело девочки на детской площадке в одном из дворов на Новгородской улице в Колпинском районе. Следственные органы в настоящее время пытаются разобраться в произошедшем. С семьёй погибшей девочки работает команда психологов.