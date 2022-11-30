Пятиклассник замерз насмерть у школы под Пермью В Пермском крае пятиклассник украл у бабушки самогон и замерз насмерть

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В поселке Северный Губахинского городского округа Пермского края обнаружили тело пятиклассника, возле которого лежала бутылка с алкоголем, сообщает РЕН ТВ. Предположительно, ребенок умер из-за переохлаждения.

Тело обнаружили накануне возле теплотрассы. Следователи выяснили, что утром ребенок пошел на учебу, а затем заглянул в гости к бабушке, у которой украл полуторалитровую бутылку самогона. После этого школьник не пришел ночевать домой, однако его мать решила не обращаться в полицию.

Директор МАОУ «СОШ № 15» Светлана Комарова рассказала «КП-Пермь», что мальчик был обычным ребенком, семья не состояла на учете.

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