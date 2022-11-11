На Ставрополье школьник убил одноклассника из-за запачканной мелом одежды

На Ставрополье в станице Барсуковской школьник убил одноклассника из-за запачканной мелом одежды, передает Telegram-канал «112». На перемене Илья П. измазал мелом пиджак Ярославу Д. Последний пробил ногой в грудь своего одноклассника. Илья потерял сознание. Привести ребенка в чувство не смогли ни педагоги, ни прибывшие врачи скорой помощи. Школьник скончался.

Конфликт между девятиклассниками вспыхнул на перемене в школе станицы Барсуковской. Илья П. измазал мелом пиджак Ярославу Д. Последний обиды не стерпел и пробил ногой в грудь товарищу. Илья потерял сознание. Привести ребенка в чувство не смогли ни педагоги, ни прибывшие врачи скорой помощи. Он скончался, — указано в сообщении.

Ранее в селе Новоегорьевское Алтайского края 14-летний восьмиклассник воткнул нож в спину друга и пробил ему легкое. Напавший на друга школьник приехал в деревню из Новосибирска на каникулы, чтобы погостить у бабушки. Вечером 6 ноября он отправился на прогулку вместе со сверстником. Внезапно между подростками возникла ссора, во время которой один из них достал из куртки складной нож и ударил им в спину другому. После случившегося нападавший позвонил в полицию и рассказал о случившемся.