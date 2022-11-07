В Алтайском крае подросток воткнул нож в спину друга и пробил легкое

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В селе Новоегорьевское Алтайского края 14-летний восьмиклассник воткнул нож в спину друга и пробил ему легкое. Как сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник, между школьниками возникла ссора, во время которой завязалась драка.

Напавший на друга школьник приехал в деревню из Новосибирска на каникулы, чтобы погостить у бабушки. Вечером 6 ноября он отправился на прогулку вместе со сверстником. Внезапно между подростками возникла ссора, во время которой один из них достал из куртки складной нож и ударил им в спину другому. После случившегося нападавший позвонил в полицию и рассказал о случившемся.

Раненого подростка госпитализировали. Нападавшего отпустили под подписку о невыезде. Известно, что он живет с матерью, семья на учете не состоит. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов устанавливают обстоятельства случившегося.

Ранее в школе Новосибирска № 218 избили 12-летнего мальчика с диагнозом «эпилепсия» в первый день после каникул. Мать пострадавшего предположила, что на ее сына напал одноклассник, при этом она исключила, что ее ребенок мог спровоцировать драку.