В Пермском крае отменили карантин для приезжающих из Москвы и Петербурга

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Обязательный двухнедельный карантин для приезжающих из Москвы и Санкт-Петербурга отменили в Пермском крае. Однако визитёров из Подмосковья по-прежнему будут отправлять в обсерваторы.

Кроме того, будет сохранен термоконтроль пассажиров в аэропорту и на железнодорожных вокзалах, сообщили в пресс-службе администрации региона со ссылкой на главу краевое управление Роспотребнадзора.

Там отметили, что с 24 апреля, когда была введена ограничительная мера, по 15 мая было выдано более 7 тысяч постановлений о двухнедельном карантине. У прибывших выявили 47 случаев заболевания коронавирусом.

Вместе с тем, с 15 по 31 мая из почти 1,1 тысячи прилетевших не было выявлено ни одного заболевшего.

Режим самоизоляции из-за ситуации с коронавирусом в Пермском крае ввели в начале апреля, он продлён до 15 июня. Ранее NEWS.ru писал, что в регионе действуют ограничения на работу предприятий общепита, крупных торговых центров и предприятий без разрешения на работу. Также запрещено проведение массовых мероприятий.