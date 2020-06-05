В Пермском крае отменили карантин для приезжающих из Москвы и Петербурга

Обязательный двухнедельный карантин для приезжающих из Москвы и Санкт-Петербурга отменили в Пермском крае. Однако визитёров из Подмосковья по-прежнему будут отправлять в обсерваторы.
Кроме того, будет сохранен термоконтроль пассажиров в аэропорту и на железнодорожных вокзалах,
Там отметили, что с 24 апреля, когда была введена ограничительная мера, по 15 мая было выдано более 7 тысяч постановлений о двухнедельном карантине. У прибывших выявили 47 случаев заболевания коронавирусом.
Вместе с тем, с 15 по 31 мая из почти 1,1 тысячи прилетевших не было выявлено ни одного заболевшего.
Режим самоизоляции из-за ситуации с коронавирусом в Пермском крае ввели в начале апреля, он продлён до 15 июня. Ранее NEWS.ru писал, что в регионе действуют ограничения на работу предприятий общепита, крупных торговых центров и предприятий без разрешения на работу. Также запрещено проведение массовых мероприятий.
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