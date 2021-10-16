В орловском цирке медведь напал на беременную дрессировщицу

Во время шоу в цирке в Орле медведь внезапно накинулся на ассистентку дрессировщика и повалил её на пол. Помощники смогли быстро оттащить хищника от женщины, которая к тому же была беременна. Пострадавшую госпитализировали, сообщает издание «Орловский меридиан».

Животное изначально не выглядело агрессивным и спокойно стояло во время подготовки номера. Но когда ассистентка дрессировщика подошла к медведю и протянула руки, он вцепился в неё и свалил на пол. Состояние женщины не уточняется.

Местные СМИ обращают внимание на то, что никакой защиты между ареной и залом не было и если бы медведь решил броситься на зрителей, то ему ничего не помешало бы.

Ранее пятилетняя посетительница контактного зоопарка в Екатеринбурге пострадала от укуса змеи. По словам родителей девочки, сотрудники зоопарка заверили их, что змеи неопасны для человека и их можно брать на руки. Пока с рептилией фотографировалась старшая сестра пострадавшей, та вела себя спокойно. Когда змею передали младшей девочке, она вцепилась ребёнку в щёку.