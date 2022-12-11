В Орехово-Зуево обнаружено тело девушки-кикбоксера

В Орехово-Зуево обнаружено тело мастера спорта международного класса по кикбоксингу Екатерины Думбравы, передает Telegram-канал «112». Отмечается, что тело в квартире нашла мать спортсменки, когда пришла к дочери в гости. Думбрава неоднократно была призером чемпионатов мира, Европы и России.

Тело Екатерины нашла мать, когда пришла к дочери в гости. Записки спортсменка не оставила. Сейчас в обстоятельствах произошедшего разбираются следователи, — указано в сообщении.

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