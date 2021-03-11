В Нововоронеже появится новая Алёнка

https://static.news.ru/photo/8db5b64e-8275-11eb-b279-96000091f725_660.jpg Фото: watermelonONK/twitter.com

На месте постапокалиптической скульптуры Алёнки в Нововоронеже появится новый памятник. Расходы по установке скульптуры взял на себя неизвестный меценат.

Памятник, как и предыдущий, будет установлен в честь 250-летия села Новая Алёновка, на месте которого располагается город. Об этом KP.RU рассказала заместитель главы администрации города Светлана Тулинова.

По её словам, меценат решил выделить деньги на скульптуру, когда узнал историю Алёнки. Отмечается, что власти уже попросили мастеров сделать образ девушки «максимально привлекательным».

Известно, что Алёнка будет высотой более двух метров, сделана из бронзы и изображена в статичном положении. Открыть новую скульптуру планируют 5 или 6 июня 2021 года.

Монумент, посвящённый основательнице села Новая Алёновка, которую по легенде и звали Алёнкой, появился в Нововоронеже 18 декабря. Внешний вид скульптуры широко обсуждался и вызвал недоумение среди местных жителей и интернет-пользователей.

Ранее NEWS.ru писал, что прославившуюся своим уродством скульптуру купили на аукционе. Начальная стоимость для этого лота была установлена в 1 миллион рублей, однако покупатель дал за скандальный монумент в 2,6 раза больше. Автор скандальной Алёнки из Нововоронежа Владимир Пилипенко не стал раскрывать имя победителя аукциона, но пообещал, что покупатель обязательно откроет свою личность, но чуть позже.

Среди желающих приобрести скульптуру были столичный ресторатор Борис Зарьков, продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин, а также лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Однако выкладывать за неё больше 300 тысяч рублей политик не согласился.