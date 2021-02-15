Постапокалиптичную Алёнку из Нововоронежа продали за 2,6 млн рублей

https://static.news.ru/photo/68941f02-6f85-11eb-a520-96000091f725_660.jpg Фото: Михаил Бормотов/РИА Новости

Прославившуюся своим уродством скульптуру Алёнки купили на аукционе. Начальная стоимость для этого лота была установлена в 1 миллион рублей, однако покупатель дал за скандальный монумент в 2,6 раза больше.

Выиграла торги некая Осипова Елена Николаевна под третьим номером. При этом пока неизвестно, в чьих интересах она действовала. Среди её конкурентов были ещё трое, допущенных к аукциону участников, а шаг торгов составил 50 тыс. рублей.

Автор скандальной Алёнки из Нововоронежа Владимир Пилипенко не стал раскрывать имя победителя аукциона, так как все участники захотели остаться анонимными, но пообещал, что покупатель обязательно откроет свою личность, но чуть позже.

Среди желающих приобрести скульптуру были столичный ресторатор Борис Зарьков, продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин, руководство воронежского ипподрома и владелец воронежской «Гармошки» Николай Шалыгин. Купить Алёнку хотел и лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский, но выкладывать за неё больше 300 тысяч рублей он не согласился.

Монумент, посвящённый основательнице села Новая Алёновка, которую по легенде и звали Алёнкой, появился в Нововоронеже 18 декабря. Местные жители в компании этой «красавицы» выдержали всего три дня. Скульптуру, которая за это время успела стать звездой мемов, снесли. Однако и это решение вызвало споры, ведь Алёнка уже стала «знаменитостью» и её предлагали оставить для хайпа и привлечения туристов. Другие посчитали монумент позором для города и требовали убрать его с глаз долой. Мэрия после этого даже провела опрос, куда бы горожане хотели поставить Алёнку, но в областном центре видеть её категорически не хотели.

Теперь, как передаёт портал «Вести.Воронеж», деньги, вырученные с продажи скандальной скульптуры, пойдут на благотворительность, а на её месте появится новая Алёнка, над которой уже работают скульпторы из Подмосковья.

Ранее Жириновский прокомментировал инициативу вернуть на Лубянскую площадь в Москве монумент основателю ВЧК Феликсу Дзержинскому и снести в Твери памятник певцу-шансонье Михаилу Кругу. Он также высказал мнение о том, что «женщинам совсем нет памятников». Глава либерал-демократов посетовал, что «была Алёнка в Нововоронеже, и ту убрали», сообщал NEWS.ru.