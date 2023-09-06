В Новосибирске загорелась крыша пятиэтажного дома

Фото: МЧС РФ

Крыша пятиэтажного дома, расположенного на улице 2-й переулок Краснодонский в Новосибирске, загорелась, сообщает издание NGS.ru со ссылкой на пресс-службу регионального управления МЧС. По данным ведомства, площадь возгорания составляет около 500 квадратных метров. Пожарно-спасательное подразделение прибыло на место происшествия спустя шесть минут после вызова. В настоящее время огнеборцы тушат пожар.

Из здания эвакуировали 30 жильцов. По предварительной информации, пострадавших нет, — заявили в управлении МЧС России по Новосибирской области.

Отмечается, что к тушению пожара на крыше пятиэтажного дома привлечены 36 человек личного состава и 11 единиц спецтехники. Улица, на которой произошло возгорание, была временно оцеплена экипажами ГИБДД.

Как сообщалось ранее, в Москве произошло возгорание, очаг которого находился неподалеку от Ленинградского вокзала. По данным пресс-службы столичного главка МЧС России, пожар возник на кровле неэксплуатируемого отдельно стоящего строения. Предполагается, что речь идет о складе. В 21:59 пожар был успешно локализован, информации о пострадавших в результате происшествия не поступало. Причиной пожара мог стать поджог кучи мусора.