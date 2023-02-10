Жительница дома в Новосибирске, в котором произошел взрыв газа, рассказала о состоянии своих родных, пострадавших в ходе ЧП. Дочь и внука Ольги Щуряковой спасатели нашли под обломками в подвале спустя два часа после происшествия. Женщина уточнила, что они оба сейчас находятся в реанимации с сильными ожогами. Помимо того, ее дочери Рите сделали операцию, передает «КП-Новосибирск».
Они оба в реанимации, нас к ним не пускают, по телефону мы с ними тоже пока не говорили. Знаю только, что дочке сделали операцию — у нее был сильный удар в живот. Еще у Риты и внука сильные ожоги, — рассказала Щурякова.
Также женщина рассказала, что взрыв прогремел 07:39 утра сразу после того, как ее дочь и 15-летний внук вышли из квартиры и она закрыла за ними дверь. Удар был такой силы, что женщину буквально вышибло внутрь. Через два часа ее дочь нашли под обломками в подвале. Саму пенсионерку спасатели спустили на землю через балкон, а затем увели в соседнюю школу вместе с другими жильцами.
Взрыв газа в пятиэтажном доме в Новосибирске произошел рано утром 9 февраля. В результате обрушились два подъезда. После взрыва в доме начался пожар, его площадь составила около 300 квадратных метров. В МЧС сообщили, что спасатели смогли вытащить живыми 14 человек из-под завалов дома в Новосибирске после взрыва газа и последующего частичного обрушения. По последним сведениям, количество погибших в результате взрыва газа и частичного обрушения в Новосибирске достигло 13 человек.