Евгений Грачев

Стало известно о состоянии спасенных после взрыва газа в Новосибирске Двое пострадавших при взрыве дома в Новосибирске попали в реанимацию с ожогами

10 февраля 2023 в 10:27

Фото: Главное управление МЧС России по Новосибирской области

Спасатели разбирают завалы на месте обрушение подъезда из-за взрыва газа в пятиэтажном жилом доме на улице Линейная в Новосибирске