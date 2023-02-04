В Новосибирске начался митинг против повышения тарифов ЖКХ

Жители Новосибирска вышли на митинг против повышения тарифов на ЖКХ, сообщает «Тайга.инфо». По данным издания, в протестной акции участвуют более 200 человек. Митинг, согласованный с местными органами власти, проходит у здания бывшего аэропорта «Северный». На месте дежурят полицейские. В числе тех, кто участвует в протестной акции, также есть и депутаты.

Любое повышение тарифов будет тормозом и в нашей жизни, и в жизни предпринимателей, которые выкручиваются из последних сил. Сегодня любое повышение тарифов преступно, а уж поднятие выше процента инфляции — преступно вдвойне, — заявила независимый депутат горсовета Новосибирска Светлана Каверзина.

По ее словам, коммунальщики не объяснили новосибирцам, с чем связано повышение тарифов на ЖКХ. Каверзина отметила, что участники акции борются за свои экономические и политические права.

28 января независимый депутат горсовета Новосибирска Антон Картавин сообщил, что мэрия города согласовала проведение митинга с участием тысячи человек против повышения тарифов на услуги ЖКХ. Парламентарий раскритиковал губернатора региона Андрея Травникова за то, что в декабре, когда тарифы на ЖКУ выросли второй раз за год, прирост по большинству строк в квитанции превысил установленный федеральным правительством потолок в 9%.