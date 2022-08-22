В Норильске задержали студента, пытавшегося изнасиловать двух женщин

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

В городе Норильске Красноярского края мужчина пытался изнасиловать двух женщин, сообщили в региональном главке МВД. Нападавшего задержали, им оказался 23-летний житель Республики Северная Осетия — Алания, приехавший в мае на производственную студенческую практику.

По версии следствия, утром 20 августа 2022 года злоумышленник напал на двух женщин, проходивших в районе домов по улице Металлургов и улице Нансена, и попытался их изнасиловать. Однако мужчине не удалось это сделать, поскольку его спугнули случайные прохожие.

После этого одну из пострадавших госпитализировали, другую женщину после осмотра отпустили домой.

В настоящее время решается вопрос об избрании злоумышленнику меры пресечения. В отношении мужчины возбуждено два уголовных дела — по ч. 3 ст. 30 (покушение на преступление) и ч. 1 ст. 131 УК РФ (изнасилование). Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Накануне в Санкт-Петербурге задержали 39-летнего медбрата по подозрению в домогательствах к 19-летней пациентке. Скорая помощь приехала на вызов к молодой девушке, и из-за ее ухудшающегося состояния было принято решение о госпитализации. По дороге в больницу медицинский работник, воспользовавшись тем, что пациентка не могла сопротивляться, начал ее трогать.