В Нижневартовске полицейские показали школьникам «задержания протестующих»

https://static.news.ru/photo/7c844158-7058-11eb-bc36-96000091f725_660.jpg Фото: Кадр из видео/Readovka/vk.com

В одной из школ Нижневартовска (Ханты-Мансийский автономный округ) полицейские смоделировали столкновения с участниками протестных акций. При этом ученикам старших классов продемонстрировали, как проходят задержания протестующих.

Школьники закидывают баскетбольными мячами сотрудников ОМОНа, которые защищены щитами. Как видно на видео, опубликованном в группе телеканала «Мегаполис» в соцсети «ВКонтакте», после этого одного из полицейских, который вместе с остальными учениками кидал мячи, «задерживают».

В местном департаменте образования объяснили, что в школе прошло мероприятие по профориентации, позволяющее определить предпочтения учеников.

Просто контекстно вырвали и непонятно что слепили, — прокомментировали видеозапись «Коммерсанту» в департаменте.

В ведомстве добавили, что, кроме «учений», в мероприятие входила теоретическая часть — учащимся рассказывали об учебных заведениях, о буднях правоохранителей, также была лекция про историю полицейской формы. На сайте УМВД по ХМАО отмечается, что в нижневартовской школе состоялся «Урок мужества».

Наша цель — напомнить детям о подвигах солдат, которые ценой своей жизни отстояли границы, помогли мирным жителям, не случайно для встречи был выбран день памяти. Считаем, что в каждом ребёнке должна быть выработана патриотическая позиция любви к Родине, — говорится в сообщении.

Как сообщал NEWS.ru, президент РФ Владимир Путин высказался о ситуации с протестами в российских городах в поддержку оппозиционера Алексея Навального. По его мнению, ситуацией с недовольством людей пользуются «противоборствующие силы».