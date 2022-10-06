В Нижегородской области на учителя составили протокол о дискредитации армии

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Нижегородской области полиция составила на преподавателя английского языка Ольгу Лизункову протокол о дискредитации Вооруженный сил России. Ей грозит штраф в размере от 30 до 50 тысяч рублей, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя регионального главка МВД.

Сотрудниками полиции Воротынского района Нижегородской области установлена причастность местной жительницы 1997 года рождения к призывам, которые дискредитировали Вооруженные силы России, — сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что протокол составлен по ч. 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ. Собранные полицией материалы направлены в суд для рассмотрения.

По сведениям Telegram-канала Baza, Лизункова позволила себе высказывания, подпадающие под статью о дискредитации Вооруженный сил России, вскоре после объявления частичной мобилизации. Она посоветовала студентам сесть в тюрьму, вместо того чтобы отправляться на спецоперацию в роли «пушечного мяса». Педагог также высказала мысль о превосходстве Украины и ее победе в вооруженном противостоянии.

Ранее сообщалось, что политолога Андрея Чуракова из Архангельска оштрафовали на 30 тысяч рублей за публикацию в соцсетях. Ссылаясь на СМИ, он предположил, что президент Владимир Путин объявит военное положение и мобилизацию в приграничных с Украиной регионах, «если военные или гражданские объекты будут регулярно подвергаться ударам».